E’ guerra al GF VIP 6: i vipponi si separano e arrivano persino a dividersi la spesa (Di mercoledì 5 gennaio 2022) E’ stato particolarmente interessante ieri pomeriggio osservare i vipponi mentre erano alle prese con la divisione della spesa: tre mandarini a voi, un chilo di zucchine è nostro, questi biscotti sono i vostri, questa passata invece va a voi…Un momento magico che era iniziato già in mattinata quando un gruppo, capeggiato da Giacomo Urtis, Jessica, Alessandro Basciano e company, aveva chiesto di poter fare una spesa diversa. Stanchi di mangiare sempre e solo pizza, lasagne, polpettone e quant’altro, alcuni vipponi hanno chiesto di dividere i soldi del budget in modo da poter fare una spesa diversa. E alla fine così è stata. E’ chiaro che non è solo questione di dieta light e alimenti, ma anche di voglia di non passare del tempo con alcune persone in cucina. Per questo ad esempio anche Manuel, Lulù e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 5 gennaio 2022) E’ stato particolarmente interessante ieri pomeriggio osservare imentre erano alle prese con la divisione della: tre mandarini a voi, un chilo di zucchine è nostro, questi biscotti sono i vostri, questa passata invece va a voi…Un momento magico che era iniziato già in mattinata quando un gruppo, capeggiato da Giacomo Urtis, Jessica, Alessandro Basciano e company, aveva chiesto di poter fare unadiversa. Stanchi di mangiare sempre e solo pizza, lasagne, polpettone e quant’altro, alcunihanno chiesto di dividere i soldi del budget in modo da poter fare unadiversa. E alla fine così è stata. E’ chiaro che non è solo questione di dieta light e alimenti, ma anche di voglia di non passare del tempo con alcune persone in cucina. Per questo ad esempio anche Manuel, Lulù e ...

