Covid | impennata dei ricoveri del 25 | 8% in una settimana | il 72% dei pazienti in terapia intensiva è No vax

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid India, nuova impennata di contagi nelle ultime 24 ore #India - Agenzia_Ansa : Impennata di oltre l'80% di nuovi casi di Covid-19 nella settimana di Natale oltre ad una crescita del 20,4% di ric… - fisco24_info : Covid oggi Italia, 'in una settimana +25,8% ricoveri': Il report della Fiaso: 'Incremento più significativo riguard… - TgrRaiTrentino : L'impennata dei contagi con la variante omicron, la tenuta del sistema sanitario. L'andamento della pandemia nei no… - SabesAsdaaBZ : Vaccinazione anti-Covid: impennata delle richieste -

Ultime Notizie dalla rete : Covid impennata

L'di contagi non deve sorprendere, soprattutto con l'arrivo della variante Omicron. ... Leggi anche Pillola antidistribuita oggi alle Regioni: chi la può prendere, controindicazioni e ...Purtroppo i ricoveri perevidenziano una brusca, del 25,8% . Una differenza notevole rispetto alla scorsa settimana, quando l'incremento era stato solo del 13,6% . Il preoccupante dato emerge dall'ultimo ...Roma, 5 gen. (Adnkronos Salute) - Balzo in avanti dei ricoveri Covid negli ospedali, con una brusca accelerazione del 25,8%. E un incremento ancora più signific ...Impennata di nuovi casi covid in Italia e anche in Puglia. Aumentano anche i decessi e sale il tasso di positività. Perchè i contagi crescono così tanto, cosa sta succedendo?