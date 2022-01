Chiude in India l’app che metteva all’asta le donne, grazie all’intervento del Ministro della Tecnologia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Continuano le discriminazioni nei confronti delle donne islamiche. l’app Bulli Bai è stata definitivamente chiusa da Ashwini Vaishnar, Ministro per le tecnologie informatiche. Bulli Bai, l’app che discrimina le donne – Computermagazine.itCentinaia di donne Indiane hanno denunciato una piattaforma che ha diffuso i propri cognomi, nomi, foto e informazioni personali in rete. La cosa che più spaventa, però, è il perché. Secondo alcune informazioni, la piattaforma in questione gestirebbe una serie di aste, dove le donne non sono altro che un mero oggetto, infatti si parla di “affare del giorno”. Le foto delle malcapitate venivano prese dai social e successivamente caricate sull’app. L’obiettivo era quello di proporre offerte per comprare ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Continuano le discriminazioni nei confronti delleislamiche.Bulli Bai è stata definitivamente chiusa da Ashwini Vaishnar,per le tecnologie informatiche. Bulli Bai,che discrimina le– Computermagazine.itCentinaia dine hanno denunciato una piattaforma che ha diffuso i propri cognomi, nomi, foto e informazioni personali in rete. La cosa che più spaventa, però, è il perché. Secondo alcune informazioni, la piattaforma in questione gestirebbe una serie di aste, dove lenon sono altro che un mero oggetto, infatti si parla di “affare del giorno”. Le foto delle malcapitate venivano prese dai social e successivamente caricate sul. L’obiettivo era quello di proporre offerte per comprare ...

