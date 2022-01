ATP Cup 2022, Matteo Berrettini affronta Daniil Medvedev: precedenti, statistiche, curiosità (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La speranza sarà trovare del cioccolato e non cenere e carbone. Ci si augura che l’Epifania non porti via la festa italiana nell’ATP Cup 2022. Gli azzurri, impegnati nell’ultimo match contro la Russia del Gruppo B, devono battere la compagine campione in carica in una sfida che già si era proposta nell’atto conclusivo del 2021. Matteo Berrettini, dopo il brutto esordio contro l’australiano Alex de Minaur, ha saputo riprendersi nel match contro la Francia: vittoria contro Ugo Humbert e in doppio con Jannik Sinner. L’accoppiata con l’altoatesino dovrebbe riproporsi anche contro i russi, ma è chiaro che la sfida di Matteo contro il n.2 del mondo Daniil Medvedev stuzzica non poco. Il bilancio è sfavorevole per l’italiano. Due sono stati i precedenti e in entrambi i casi ha ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La speranza sarà trovare del cioccolato e non cenere e carbone. Ci si augura che l’Epifania non porti via la festa italiana nell’ATP Cup. Gli azzurri, impegnati nell’ultimo match contro la Russia del Gruppo B, devono battere la compagine campione in carica in una sfida che già si era proposta nell’atto conclusivo del 2021., dopo il brutto esordio contro l’australiano Alex de Minaur, ha saputo riprendersi nel match contro la Francia: vittoria contro Ugo Humbert e in doppio con Jannik Sinner. L’accoppiata con l’altoatesino dovrebbe riproporsi anche contro i russi, ma è chiaro che la sfida dicontro il n.2 del mondostuzzica non poco. Il bilancio è sfavorevole per l’italiano. Due sono stati ie in entrambi i casi ha ...

SuperTennisTv : Appuntamento da non perdere su #SuperTennisTV per la seconda sfida degli azzurri nell'#ATPCup. ? 00:00 ???? Italia ??… - SuperTennisTv : #ATPCup: la ???? Polonia chiude da imbattuta il girone D e vola in semifinale! ???? Guidati da #Hurkacz e #Majchrczak… - sportal_it : ATP Cup, la Polonia di Hurkacz è in semifinale - TennisWorldit : Atp Cup - Italia ancora in corsa per la qualificazione. Tutte le combinazioni - andreastoolbox : Zverev e Struff parlano dopo la vittoria della Germania in Atp Cup -