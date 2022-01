Variante Omicron: le buone notizie sul prestigioso New York Times (Di martedì 4 gennaio 2022) Il New New York Times riporta buone notizie che arrivano dal Sudafrica sulla Variante Omicron. Si tratta di notizie di cui in Italia nessuno parla ma che, invece, andrebbero comunicate. Il prestigioso New York Times mette in risalto una notizia ottima che arriva dal Sudafrica e a cui, nel nostro Paese, non viene fatto il minimo cenno. Mentre in Italia siamo troppo presi dall’ esasperazione dell’emergenza Coronavirus per poter dedicare anche solo la minima attenzione ad una buona notizia, il New York Times titola: “Il Sudafrica mette fine alle quarantene e al tracciamento dei contatti”. Cosa sta accadendo in Sudafrica. La Variante ... Leggi su howtodofor (Di martedì 4 gennaio 2022) Il New Newriportache arrivano dal Sudafrica sulla. Si tratta didi cui in Italia nessuno parla ma che, invece, andrebbero comunicate. IlNewmette in risalto una notizia ottima che arriva dal Sudafrica e a cui, nel nostro Paese, non viene fatto il minimo cenno. Mentre in Italia siamo troppo presi dall’ esasperazione dell’emergenza Coronavirus per poter dedicare anche solo la minima attenzione ad una buona notizia, il Newtitola: “Il Sudafrica mette fine alle quarantene e al tracciamento dei contatti”. Cosa sta accadendo in Sudafrica. La...

Advertising

Adnkronos : Variante Omicron, ministero Salute di #Israele: “Potrebbe portare a immunità di gregge”. #notizie - Agenzia_Ansa : In Italia potrebbe arrivare fra 5-10 giorni il picco di contagi dell'ondata alimentata dalla variante Omicron. Lo i… - g_brescia : Il Ministro #Brunetta, nonostante il boom di casi, continua a prevedere il lavoro in presenza per i dipendenti dell… - Nanoalto : RT @ArtemiosMilani: Se vanno avanti a sminuire gli effetti della variante #Omicron c'è il rischio che tra una settimana verrà declassata a… - Fabio_Carisio : “OMICRON DA VIRUS ARTIFICIALE”. Sospetti da Scienziati. Variante per Vaccino-Vivo o per Dittatura Pro-Vax? Quarta D… -