Sono 79 i positivi in Serie A: ecco la situazione squadra per squadra (Di martedì 4 gennaio 2022) Tra pochi giorni ricomincia il campionato, ma dopo la pausa natalizia le squadre tornate ad allenarsi devono confrontarsi con l'emergenza Covid. ecco la situazione attuale dei positivi. Leggi su gazzetta (Di martedì 4 gennaio 2022) Tra pochi giorni ricomincia il campionato, ma dopo la pausa natalizia le squadre tornate ad allenarsi devono confrontarsi con l'emergenza Covid.laattuale dei

Advertising

borghi_claudio : Panchina di fianco. Gruppo chiara provenienza zona uno Milano (vera). 'Ah Tizia non la frequento più. È no vax!' '… - RaiNews : 150 passeggeri della nave da crociera Msc Grandiosa, arrivata stamani alle 8 in porto a Genova e proveniente da Mar… - istsupsan : ??DA ANALISI ACQUE REFLUE FORTE INCREMENTO #OMICRON TRA IL 5 E IL 25 DICEMBRE ??80 su 282 campioni analizzati (il 28.… - anna30048679 : RT @RadioGenova: Dottore Giovanni Bergamini, farmacia Calandra di Viareggio: 92% positivi Covid sono persone con doppia o tripla dose di va… - sportli26181512 : Bayern Monaco, Sanè e Upamecano positivi al Covid: il totale sale a otto. Le news: Anche Sané e Upamecano sono risu… -