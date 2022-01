Scuola, vertice di Bianchi con i sindacati: “Nessun posticipo per il rientro in presenza”. Uil: “Non ha parlato di misure, uno sgarbo” (Di martedì 4 gennaio 2022) Non ci sarà “alcun posticipo al rientro in presenza a Scuola”. E la data del 10 gennaio “non è mai stata in discussione”. Il ministro della Scuola Patrizio Bianchi, durante un vertice con i sindacati, ha ribadito che non intende valutare deroghe al ritorno in classe. Quindi, nonostante le resistenze di diverse Regioni, risulta ormai chiaro che il governo è orientato a confermare il rientro senza apportare modifiche al calendario delle festività. Proprio per parlare i sul tema della Scuola, il premier Mario Draghi ha incontrato a palazzo Chigi il commissario all’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, i ministri dell’Istruzione e della Salute Patrizio Bianchi e Roberto Speranza. E domani ci sarà un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Non ci sarà “alcunalin”. E la data del 10 gennaio “non è mai stata in discussione”. Il ministro dellaPatrizio, durante uncon i, ha ribadito che non intende valutare deroghe al ritorno in classe. Quindi, nonostante le resistenze di diverse Regioni, risulta ormai chiaro che il governo è orientato a confermare ilsenza apportare modifiche al calendario delle festività. Proprio per parlare i sul tema della, il premier Mario Draghi ha incontrato a palazzo Chigi il commissario all’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, i ministri dell’Istruzione e della Salute Patrizioe Roberto Speranza. E domani ci sarà un ...

