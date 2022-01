Omicron, mascherina Ffp2 o Ffp3? La differenza tra mascherine e quando è meglio usarle (Di martedì 4 gennaio 2022) Superato lo step delle , non abbastanza protettive nei luoghi ad alto rischio contagio, soprattutto mentre la sta prendendo il sopravvento, è necessario fare un punto sulle mascherine sanitare . Il ... Leggi su leggo (Di martedì 4 gennaio 2022) Superato lo step delle , non abbastanza protettive nei luoghi ad alto rischio contagio, soprattutto mentre la sta prendendo il sopravvento, è necessario fare un punto sullesanitare . Il ...

Advertising

songase975 : Naaa, impossibile! A parte che dalla Omicron alla Omega ancora ce ne vogliono, di varianti e di lettere greche, ma… - DimizioEnzo : #sapevatelo Omicron è in ogni dove,doppia mascherina...una FFP2 ed una chirurgica bianca..... jack - armonio_davide : @83bytes @Emmeeffecieffe @michele_pittoni @stanzaselvaggia La mascherina te non ce l'hai solo on faccia ma anche su… - AlessandraAmad6 : @stanzaselvaggia Brutta parassita giovenca ma quale emergenza? Quella che hai tra le gambe? Ieri l inviata in Sud A… - piccologori : RT @piccologori: #Covid_19 #Omicron #tampone #megagreenpass #VACCINATI Vi è capitato di incontrare persone con la mascherina sotto il naso? -