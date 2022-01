La proposta di Luca Zaia: un test fai-da-te per gli studenti per controllarsi da soli (Di martedì 4 gennaio 2022) Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia propone un test fai-da-te per gli studenti per il Coronavirus, in modo che i ragazzi possano controllarsi da soli prima del rientro a scuola. Zaia parla della proposta in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, segnalando anche che «non sarebbe una tragedia» se le scuole riaprissero a febbraio, come ha chiesto il collega Vincenzo De Luca per la Campania. Poi parla della situazione della sua regione: «Le curve dei contagi al riguardo sono inequivocabili e io, davanti a 860 veneti positivi ogni 100 mila abitanti, non posso voltarmi dall’altra parte. Chiedo al governo di valutare l’introduzione dell’automonitoraggio a scuola, a partire dal primo giorno di rientro e fino alla fine ... Leggi su open.online (Di martedì 4 gennaio 2022) Il presidente della Regione Venetopropone unfai-da-te per gliper il Coronavirus, in modo che i ragazzi possanodaprima del rientro a scuola.parla dellain un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, segnalando anche che «non sarebbe una tragedia» se le scuole riaprissero a febbraio, come ha chiesto il collega Vincenzo Deper la Campania. Poi parla della situazione della sua regione: «Le curve dei contagi al riguardo sono inequivocabili e io, davanti a 860 veneti positivi ogni 100 mila abitanti, non posso voltarmi dall’altra parte. Chiedo al governo di valutare l’introduzione dell’automonitoraggio a scuola, a partire dal primo giorno di rientro e fino alla fine ...

