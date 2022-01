La Asl Roma 6 manda per SMS i referti sbagliati, poi si scusa su Facebook: è panico per i pazienti (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Causa guasto ai sistemi informatici sono stati inviati sms non attendibili. Sarà nostra cura inviare a breve comunicazione ufficiale con la corretta refertazione. Ci scusiamo per i disagi”. referti sbagliati Asl Roma 6 Con questo messaggio, pubblicato sulla pagina Facebook della Asl Roma 6, vengono avvisati gli utenti del bacino interessato – Castelli Romani, Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno, che sono stati inviati messaggi con referti “non attendibili” ovvero sbagliati. Questo ha creato il panico tra gli utenti che negli ultimi giorni si sono sottoposti ai tamponi per scoprire se sono positivi al Covid 19. In risposta al post sono stati centinaia i commenti dei cittadini infuriati e preoccupati di quanto sta succedendo. C’è chi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Causa guasto ai sistemi informatici sono stati inviati sms non attendibili. Sarà nostra cura inviare a breve comunicazione ufficiale con la corretta refertazione. Ci scusiamo per i disagi”.Asl6 Con questo messaggio, pubblicato sulla paginadella Asl6, vengono avvisati gli utenti del bacino interessato – Castellini, Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno, che sono stati inviati messaggi con“non attendibili” ovvero. Questo ha creato iltra gli utenti che negli ultimi giorni si sono sottoposti ai tamponi per scoprire se sono positivi al Covid 19. In risposta al post sono stati centinaia i commenti dei cittadini infuriati e preoccupati di quanto sta succedendo. C’è chi ...

