Juventus, che attacco a Morata: “Non deve decidere lui” (Di martedì 4 gennaio 2022) La Juventus deve risolvere la situazione Morata e al momento è tutto in bilico: arriva l’attacco al centravanti spagnolo È una fase calda per quanto riguarda Alvaro Morata, che sembra… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 4 gennaio 2022) Larisolvere la situazionee al momento è tutto in bilico: arriva l’al centravanti spagnolo È una fase calda per quanto riguarda Alvaro, che sembra… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

capuanogio : ?? #Allegri ha comunicato ieri a #Morata che non può lasciarlo partire prima che la #Juventus non abbia trovato un… - romeoagresti : Contatto tra #Morata e il #Barça, con Xavi che apprezza lo spagnolo. Blaugrana disposti a parlare con la #Juventus… - romeoagresti : #DeLigt: da ambienti vicini alla #Juventus smentiscono che esista una clausola rescissoria pro Barça // De Ligt: so… - Franco61557738 : @juvinsight Avevo chiesto gentilmente spiegazioni se arriverà Icardi alla Juventus o no è la terza domanda che facc… - sportli26181512 : Abbonamenti e biglietti: che cosa succede per Roma-Juve del 9 gennaio: Abbonamenti e biglietti: che cosa succede pe… -