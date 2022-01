Isola dei Famosi 2022: un ex gieffino si candida per partecipare (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Pago in questi giorni, intervistato da un noto settimanale, ha rivelato: “Non c’è due senza tre ed il quarto vien da sé”. Dopo Music Farm, Temptation Island Vip e il Grande Fratello Vip, il cantante sardo si è ora candidato per l’Isola dei Famosi. “Ci sono colleghi che vanno molto spesso a Sanremo e, secondo me, alcuni di loro non hanno neanche bisogno di partecipare. Non capisco la dinamica. Evidentemente si guarderanno altre cose o semplicemente le canzoni non piacciono anche se non ne sono tanto sicuro“. Pago per arricchire il suo curriculum punta ad entrare nel cast dell’Isola dei Famosi, reality show targato Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Facciamo insieme il punto della situazione. Isola dei Famosi, Pago si candida e rivela: ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Pago in questi giorni, intervistato da un noto settimanale, ha rivelato: “Non c’è due senza tre ed il quarto vien da sé”. Dopo Music Farm, Temptation Island Vip e il Grande Fratello Vip, il cantante sardo si è orato per l’dei. “Ci sono colleghi che vanno molto spesso a Sanremo e, secondo me, alcuni di loro non hanno neanche bisogno di. Non capisco la dinamica. Evidentemente si guarderanno altre cose o semplicemente le canzoni non piacciono anche se non ne sono tanto sicuro“. Pago per arricchire il suo curriculum punta ad entrare nel cast dell’dei, reality show targato Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Facciamo insieme il punto della situazione.dei, Pago sie rivela: ...

_Carabinieri_ : La Signora Rosa vive a Favignana, è ultracentenaria e la più anziana tra gli abitanti delle Egadi. In questi giorni… - MMantegazz : RT @castelliditalia: Santuario di Santa Maria dell'Isola illuminato con il #Tricolore! #Tropea #borgodeiborghi2021, incastonato nella splen… - QuiNewsElba : Le priorità dei sindaci elbani per il 2022 #Elba - flickergguk : single’s inferno è GENIALE è come vedere temptation island e l’isola dei famosi insieme pazzesco - Tiarossi2 : @MauryZanetti Lo so ,ma da quelle parti la chiamiamo tutti isola dei pescatori -