GF Vip | Barù cacciato dal suo letto? Ecco dove è stato costretto a dormire anche ieri notte

Leggi su funweek

(Di martedì 4 gennaio 2022) La disposizione dei letti per le notti dentro la casa del GF Vip sembra essere diventato un grande gioco a rotazione, in cui però non tutti i concorrenti riescono a trovare “pace”: in particolare, certi concorrenti sono accusati di averdal suo, costringendolo ain salotto. LEGGI:– GF Vip, il gioco dei letti di sta: cosa è successo con Sophie, Basciano e Federica Al GF Vip sta facendo discutere il fatto chesiaancora una voltasul divano dopo essere’ dal. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyGF Vip,...