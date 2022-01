Focolaio Covid nel Verona, 10 positivi (8 sono calciatori): a rischio la partita con lo Spezia (Di martedì 4 gennaio 2022) Focolaio Covid per il Verona, con gara di La Spezia a forte rischio. 'Hellas Verona comunica che - attualmente - dieci componenti del gruppo squadra (di cui otto calciatori e due membri dello staff), ... Leggi su leggo (Di martedì 4 gennaio 2022)per il, con gara di Laa forte. 'Hellascomunica che - attualmente - dieci componenti del gruppo squadra (di cui ottoe due membri dello staff), ...

Advertising

borghi_claudio : Sti no vax che hanno impestato la nave... come? Non ce n'era mezzo? Ah... MEGA FOCOLAIO COVID SULLA NAVE DA CROCIE… - NicolaPorro : ?? Ultim'ora ?? A bordo solo col #supergreenpass, ma scoppia il focolaio #Covid. Com'era la storia che il lasciapassa… - repubblica : Sulla Msc Grandiosa focolaio Covid con 120 positivi, scattano le misure di prevenzione [di Giuseppe Filetto] - leonemaschio : Focolaio covid Msc Grandiosa, una passeggera: “Trattati in modo disumano e sommersi dall’immondizia” - telodogratis : Focolaio Covid nel Verona, a rischio gara con La Spezia -