Covid: giovane morta nel Napoletano, cordoglio dell’Asl (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoVillaricca (Na) – L’Asl Napoli 2 Nord, in una nota, esprime il proprio cordoglio alla famiglia per la morte di una giovane donna di 37 anni di Villaricca (Napoli), avvenuta nei giorni scorsi e di cui riferiscono organi di stampa. “Dalla relazione di servizio dei medici che prendono in carico i pazienti a domicilio in quel territorio è emerso che la famiglia era stata contattata in data 22 e 27 dicembre. Nella comunicazione del 22 era stato programmato un tampone per l’intera famiglia in data 23 presso il casello di Giugliano“, si legge in una nota dell’Azienda. “La famiglia non si era recata al casello per proprie problematiche e i medici erano riusciti a contattare nuovamente la famiglia solo mediante l’aiuto del medico di medicina generale, in quanto l’unico recapito disponibile non risultava raggiungibile.In data 27 ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoVillaricca (Na) – L’Asl Napoli 2 Nord, in una nota, esprime il proprioalla famiglia per la morte di unadonna di 37 anni di Villaricca (Napoli), avvenuta nei giorni scorsi e di cui riferiscono organi di stampa. “Dalla relazione di servizio dei medici che prendono in carico i pazienti a domicilio in quel territorio è emerso che la famiglia era stata contattata in data 22 e 27 dicembre. Nella comunicazione del 22 era stato programmato un tampone per l’intera famiglia in data 23 presso il casello di Giugliano“, si legge in una nota dell’Azienda. “La famiglia non si era recata al casello per proprie problematiche e i medici erano riusciti a contattare nuovamente la famiglia solo mediante l’aiuto del medico di medicina generale, in quanto l’unico recapito disponibile non risultava raggiungibile.In data 27 ...

