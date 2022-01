Covid | Boccia | ' stop ordine sparso | serve massimo rigore'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Il-19 dopo due anni ci ha purtroppo insegnato che bisogna seguire rigorosamente le autorità sanitarie e chi ha responsabilità istituzionali non può rincorrere il virus. Obbligo vaccinale, lavoro agile, sostegno in ogni modo ai presidi per garantire la sicurezza sanitaria nelle scuole esostegno alle Regioni per garantire il funzionamento delle reti sanitarie. 170 mila contagi al giorno e 259 vittime sono numeri che impongonosanitario, restrizioni dove servono eall'che sta caratterizzando il dibattito di queste ore". Così Francesco, ex Ministro per gli Affari regionali e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale del Pd, lasciando il Nazareno.