ATP Cup 2022 | Italia-Francia 3-0 | Jannik Sinner e Matteo Berrettini danno spettacolo anche in doppio!

L'Italia aveva una missione precisa e gli azzurri l'hanno compiuta: a Sydney, in Australia, nella sfida del Girone B dell'ATP Cup 2022 di tennis la Francia viene battuta per 3-0: nel doppio Matteo Berrettini e Jannik Sinner superano al match tie break Fabrice Martin ed Edouard Roger-Vasselin per 6-3 6-7 (7) 10-8 in un'ora e 49 minuti. Ora occorre sperare che la Russia batta l'Australia. Nel primo set l'Italia, dopo aver sciupato due break point nel terzo gioco, è letale sui deciding point concessi da Martin ed opera il break prima nel quinto game, con una bella risposta di Sinner, e poi nel nono game, che certifica il 6-3 degli azzurri. La seconda partita vede i transalpini cambiare piglio e trovare il break nel terzo game dopo aver ...

