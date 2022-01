Altro che guerre scongiurate, la Cina modernizza il suo arsenale nucleare (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen – Non sono passate nemmeno 24 ore dalla dichiarazione di impegno congiunta dei cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell’Onu (Stati Uniti, Cina, Russia, Gran Bretagna e Francia) per “prevenire una guerra nucleare” e “frenare la corsa agli armamenti”, che già qualcuno comincia a fare l’opposto di quanto promesso. Il direttore generale del dipartimento per il controllo delle armi del Ministero degli Esteri cinese, Fu Cong, ha infatti annunciato che “la Cina continuerà a modernizzare il proprio arsenale nucleare per questioni di affidabilità e sicurezza”. arsenale nucleare, la Cina corre e chiede agli altri di fermarsi Fu Cong ha chiesto invece un passo indietro a Stati Uniti e Russia che “ancora possiedono il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen – Non sono passate nemmeno 24 ore dalla dichiarazione di impegno congiunta dei cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell’Onu (Stati Uniti,, Russia, Gran Bretagna e Francia) per “prevenire una guerra” e “frenare la corsa agli armamenti”, che già qualcuno comincia a fare l’opposto di quanto promesso. Il direttore generale del dipartimento per il controllo delle armi del Ministero degli Esteri cinese, Fu Cong, ha infatti annunciato che “lacontinuerà are il proprioper questioni di affidabilità e sicurezza”., lacorre e chiede agli altri di fermarsi Fu Cong ha chiesto invece un passo indietro a Stati Uniti e Russia che “ancora possiedono il ...

Advertising

lucatelese : “Non mi impressiona il governo Draghi, che è condizione di necessità, ma la campagna culturale che accompagna l’ope… - EnricoTurcato : Mi dispiace, ma se ci sono delle regole vanno fatte rispettare anche al numero 1 assoluto al mondo. Altro che ese… - rtl1025 : #Israele: 'Non abbiamo alcuna politica che punti all'immunità di gregge. Non vogliamo che tutti vengano contagiati,… - cconfundus : Lulù ha deciso di dichiarare guerra alla matrona e io non posso fare altro che inchinarmi a lei #gfvip - MaryCristyPal : Volevo salutare quella carogna di Katia che fortunatamente non è madre perché sarebbe stata pessima. Così si usa d… -