(Di martedì 4 gennaio 2022) È entrato in funzione alle 11 il drive through nella nuova struttura allestita nel parcheggio 5 dia Rho, che a regime potrà arrivare a 12 linee e eseguire 4.500 test al giorno. Attualmente sono attive 4 linee in modalità drive-through in grado di fare circa 40 test all’ora, nei prossimi giorni le linee saliranno a 10. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

ilfattovideo : A Milano apre il centro tamponi a Rho Fiera: due chilometri di coda e più di due ore d’attesa – Video - romi_andrio : RT @rep_milano: Milano, apre il nuovo hub tamponi di Rho. Disagi e persone in coda dalle 7,30: 'Manca la segnaletica' - radiolombardia : Il centro ha aperto le prime 4 linee che a giorni diventeranno 12 #covid #tamponi @grupposandonato - Milano_Events : Apre a Milano un nuovo Covid Hotel con 35 camere per accogliere i pazienti positivi - - ADM_assdemxmi : RT @rep_milano: Milano, apre il nuovo hub tamponi di Rho. Disagi e persone in coda dalle 7,30: 'Manca la segnaletica' -

Ha aperto alle 11 il muovo centro per il prelievo dei tamponi al parcheggio 5 di Fiera a Rho, un cosiddetto 'drive through'. A regime potrà arrivare a 12 linee ed eseguire 4.500 test al giorno. Le prime auto sono arrivate intorno alle 8.30 e si sono messe in fila in attesa ...