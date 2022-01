(Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma, 3 gen. (Adnkronos) – “Forteper un bis di Mattarella al Colle”. Questa, apprende l’Adnkronos da fonti presenti all’incontro, la linea emersa durante l’assemblea dei5 Stelle che si è svolta nel tardo pomeriggio in videoconferenza. Una linea, viene sottolineato, che vedrebbe d’accordo anche molti deputati M5S. Il tema del Quirinale potrebbe essere affrontato anche in occasione dell’assemblea congiunta di domani, secondo quanto viene riferito, perché alcuni parlamentari sarebbero intenzionati a sollevare la questione del metodo da adottare in casa 5 Stelle. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : **Quirinale: riunione senatori M5S, 'forte pressing per bis Mattarella'**...

Centrodestra al lavoro per un vertice sulche si potrebbe tenere a Roma nei primi giorni della prossima settimana. "Salvini è ... intorno al 14 gennaio, comunque non prima delladel ...: è partito conto alla rovescia per la scelta del successore di Sergio Mattarella (il cui ... Nelle prossime ore è prevista unadel "Comitato tecnico scientifico interno", composto da ...Centrodestra al lavoro per un vertice sul Quirinale che si potrebbe tenere a Roma nei primi giorni della prossima settimana. "Salvini è riservatamente al lavoro per riunire tutti i leader e organizzar ...La partita del Quirinale è cruciale per Enrico Letta e per il suo futuro alla guida del Partito Democratico. Per il numero uno della sinistra ...