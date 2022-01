Prete e suora non vaccinati positivi al Covid, lei è grave in ospedale (Di lunedì 3 gennaio 2022) Rocca Pietore ( Belluno ) - Due monaci, un uomo e una donna, operativi nella piccola parrocchia di () sono risultati al . Il è ritirato nella sua abitazione mentre la è in gravi condizioni all'... Leggi su leggo (Di lunedì 3 gennaio 2022) Rocca Pietore ( Belluno ) - Due monaci, un uomo e una donna, operativi nella piccola parrocchia di () sono risultati al . Il è ritirato nella sua abitazione mentre la è in gravi condizioni all'...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Prete e suora non vaccinati positivi al Covid, lei è grave in ospedale - erporomarchese : RT @ilmessaggeroit: Prete e suora non vaccinati positivi al Covid, lei è grave in ospedale - ilmessaggeroit : Prete e suora non vaccinati positivi al Covid, lei è grave in ospedale - Gazzettino : Prete e suora non vaccinati positivi al #covid, lei è grave in ospedale - 2Qrocky : @RMartyrum Ti consiglio di seguire questo prete Italiano della Sicilia. Dice le stesse cose della suora Argentina… -