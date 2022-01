Mager-F Cerundolo in tv stanotte | orario | canale e diretta streaming Atp Adelaide 1 2022

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Gianlucaaffronterà Francisco, nel match valevole per il primo turno dell’Atp 250 di. Come il connazionale Musetti, unico altro azzurro in tabellone, anchedebutta contro un qualificato. La stagione del numero 62 del mondo inizierà contro l’argentino, leggermente favorito secondo i bookmakers. Entrambi prediligono altre superfici, tuttavia il match si preannuncia combattuto e avvincente. L’unico precedente risale a poco meno di un anno fa, sulla terra battuta di Cordoba, con vittoria del sudamericano. IL TABELLONE PROGRAMMA E ORDINE DI GIOCO IL MONTEPREMI PROGRAMMA, DATE, ORARI La disputa si svolgerà durante la notte tra lunedì 3 e martedì 4 gennaio, come quinto match sul campo 1 a partire dalle ore 01.00 (dopo Vesely-Paul). Attualmente, ...

Lorenzo Musetti e Gianlucasono al via nell' "Adelaide International", Atp 250 dotato di 500.000 dollari di montepremi ... trova invece dall'altra parte della rete l'argentino Francisco, ...esordirà invece controADELAIDE (AUSTRALIA) - Lorenzo Musetti e Gianlucasono al via nell'"Adelaide International", Atp 250 dotato di 500.000 dollari di montepremi che si sta ...Lorenzo Musetti e Gianluca Mager sono al via nell' "Adelaide International", Atp 250 dotato di 500.000 dollari di montepremi che si sta disputando sui campi in cemento della città sulla costa dell'Aus ...Tennis, Atp e Wta Adelaide 2022: il programma di martedì 4 gennaio, in campo gli italiani Musetti, Mager e Bronzetti ...