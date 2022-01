Il capogruppo della Lega Massimiliano Romeo a una conferenza di no vax e no pass (Di lunedì 3 gennaio 2022) Alla tavola rotonda su “Pandemia, trasparenza e democrazia” prevista per domani pomeriggio e organizzata dal “Coordinamento 15 ottobre”, il gruppo di anti green pass in salsa no vax che si è aggregato intorno alle proteste di Trieste e alla figura di Stefano Puzzer, parteciperanno ospiti di un certo calibro, tra i quali il capogruppo in Senato della Lega Massimiliano Romeo. Ci sarà però Gianluigi Paragone di Italexit, che dopo il risultato imbarazzante alle elezioni per il Comune di Milano e l’appello rimasto inascoltato a Mattarella affinché non controfirmasse l’ultimo decreto anti Covid proverà a far sentire la sua voce. E ancora, da Fratelli d’Italia Lucio Malan, medaglia d’oro di complottismi e fake news rilanciate sui suoi social. Poi anche Alessandro Meluzzi, psichiatra ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Alla tavola rotonda su “Pandemia, trasparenza e democrazia” prevista per domani pomeriggio e organizzata dal “Coordinamento 15 ottobre”, il gruppo di anti greenin salsa no vax che si è aggregato intorno alle proteste di Trieste e alla figura di Stefano Puzzer, parteciperanno ospiti di un certo calibro, tra i quali ilin Senato. Ci sarà però Gianluigi Paragone di Italexit, che dopo il risultato imbarazzante alle elezioni per il Comune di Milano e l’appello rimasto inascoltato a Mattarella affinché non controfirmasse l’ultimo decreto anti Covid proverà a far sentire la sua voce. E ancora, da Fratelli d’Italia Lucio Malan, medaglia d’oro di complottismi e fake news rilanciate sui suoi social. Poi anche Alessandro Meluzzi, psichiatra ...

