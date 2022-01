Harry Potter | Alan Rickman non ha mai svelato ciò che sapeva su Severus Piton durante le riprese

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Nello speciale20th Anniversary: Return to Hogwarts Daniel Radcliffe ha ricordato comefosse riuscito a mantenere il segreto sui dettagli saputi in anticipo da J.K. Rowling. Nello speciale20th Anniversary: Return to Hogwarts le star della saga hanno ricordato con affetto, parlando inoltre del fatto che solo lui fosse a conoscenza di alcuni spoiler sulla storia di. J.K. Rowling aveva infatti condiviso con l'attore alcuni dettagli del passato del suo personaggio e degli eventi che lo avrebbero visto protagonista nella lotta contro Voldemort. Daniel Radcliffe,la reunion organizzata per celebrare il ventesimo anniversario dell'uscita nelle sale di ...

Nello speciale20th Anniversary: Return to Hogwarts le star della saga hanno ricordato con affetto Alan Rickman , parlando inoltre del fatto che solo lui fosse a conoscenza di alcuni spoiler sulla ...Nei giorni della reunion per i 20 anni di, è tornato in auge il nome di Emma Watson : l'attrice inglese, oggi 31enne, ha raccontato retroscena e aneddoti della sua esperienza sul set dei film della saga, compreso il fatto che a ...Hermione Granger, le foto della sosia di Emma Watson lascerà a bocca aperta gli appassionati della saga di Harry Potter ...Nello speciale Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts Daniel Radcliffe ha ricordato come Alan Rickman fosse riuscito a mantenere il segreto sui dettagli saputi in anticipo da J.K. Rowling.