Feltri, l'euro e la Lira: "Non ci siamo mai ripresi, uno choc lungo 20 anni" (Di lunedì 3 gennaio 2022) Venti anni sono lunghi da passare, ma non bastano a farci dimenticare lo choc dell'entrata in vigore della moneta unica, alla quale ci siamo dovuti abituare volenti o nolenti. A quel tempo collaboravo con Panorama, quando era un periodico importante. Il direttore mi inviò a Bruxelles per descrivere i festeggiamenti. Invece dell'euro sembrava che si celebrasse l'Immacolata Concezione. I presenti alla manifestazione furono inondati da un fiume di retorica europeista. Si diceva che eravamo in procinto di entrare nel paradiso terrestre. Io ascoltai tutti i pistolotti caramellosi delle cosiddette autorità e ne riferii nel mio scettico reportage. Ora sono avvezzo all'euro e non brontolo più. Ma al suo esordio ero schifato e spiego i motivi. All'epoca avevo un stipendio invidiabile, 30 ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ventisono lunghi da passare, ma non bastano a farci dimenticare lodell'entrata in vigore della moneta unica, alla quale cidovuti abituare volenti o nolenti. A quel tempo collaboravo con Panorama, quando era un periodico importante. Il direttore mi inviò a Bruxelles per descrivere i festeggiamenti. Invece dell'sembrava che si celebrasse l'Immacolata Concezione. I presenti alla manifestazione furono inondati da un fiume di retoricapeista. Si diceva che eravamo in procinto di entrare nel paradiso terrestre. Io ascoltai tutti i pistolotti caramellosi delle cosiddette autorità e ne riferii nel mio scettico reportage. Ora sono avvezzo all'e non brontolo più. Ma al suo esordio ero schifato e spiego i motivi. All'epoca avevo un stipendio invidiabile, 30 ...

Advertising

DavideMascaro : @GuidoCrosetto beh non ci voleva Feltri per capirlo. Il famoso pilota automatico è attivo da quando siamo entrati n… - WalterNova2 : @rbriddick1977 @vfeltri Tra poco Feltri ci dirà che è meglio una pensione da 10mila euro piuttosto che una da 400…… - amaryllide1 : RT @di_reddito: Ciao, mi chiamo Mario, sono un rider e da stamattina ho fatto 6 consegne a 4 euro netti. Non posso permettermi di fare scio… - amaryllide1 : RT @VicoZanetti: Caro Mattia Feltri, se non capisci che i precari NON POSSONO scioperare cambia lavoro, perchè il giornalista lo fai male.… - SergioFerrara10 : RT @Federic49759244: @HuffPostItalia Se Mattia Feltri fosse pagato une euro per ogni idiozia servile che scrive oggi sarebbe miliardario -

Ultime Notizie dalla rete : Feltri euro La disuguaglianza corrode la democrazia: Domani inizia un'inchiesta lunga un anno ... è la differenza tra chi può pagare un tampone a domicilio molecolare 150 euro ed evitare la ... abstract di ricerche, o altro a lettori@editorialedomani.it oppure a stefano.feltri@editorialedomani.it e ...

Oggi su Domani: "Proposito per il 2022" ... è la differenza tra chi può pagare un tampone a domicilio molecolare 150 euro ed evitare la ... scrive Stefano Feltri. La politica monetaria delle banche centrali ha permesso al nostro paese e ad altri ...

Vittorio Feltri e l'euro al posto della lira: "Non ci siamo mai ripresi, uno choc lungo 20 anni" LiberoQuotidiano.it ... è la differenza tra chi può pagare un tampone a domicilio molecolare 150ed evitare la ... abstract di ricerche, o altro a lettori@editorialedomani.it oppure a stefano.@editorialedomani.it e ...... è la differenza tra chi può pagare un tampone a domicilio molecolare 150ed evitare la ... scrive Stefano. La politica monetaria delle banche centrali ha permesso al nostro paese e ad altri ...