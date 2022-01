Covid | 101 balle e una profezia

(Di lunedì 3 gennaio 2022) 731 giorni dopo il gennaio 2020 – l’inizio dell’emergenza sanitaria – l’Italia è certamente un Paese diverso. Una leadership mediocre, scienziati, politici e giornalisti i nuovi influencer gettonati, voci bianche improvvisate, ed esperti di atei salotti, fanno da cornice ad un’Italia spaccata sulla libertà e i principi base. Nel frattempo alle porte c’è una crisi energetica senza precedenti, ma l’emergenza è coperta da un osceno chiacchiericcio che oscilla tra l’attenzione per una transizione ecologica inconcludente e il nuovo dogma del “credere, obbedire senza combattere” per resistere al virus. E mentre c’è chi chiede una informazione meno democratica, la burocrazia sanitaria, sopratutto in questi giorni, insiste con il lanciare segnali in codice inequivocabili per ricordarci come ci vorrebbe tutti in casa, di nuovo, ancora, sempre. Qualcuno dice che questa è un’Italia terminale, non ...

Advertising

Atena_101 : Il 74% dei morti di Covid è vaccinato: l'allarme choc dal Regno Unito - sportli26181512 : Cruzeiro, Ronaldo è positivo al Covid-19: 'Ha lievi sintomi': Il Fenomeno, attualmente in isolamento, era atteso a… - COVIDbot_ITA : RT @RegLiguria: VACCINAZIONI ANTI COVID LIGURIA 2 GENNAIO 2022 Vaccini somministrati: 2.832.963 ?? Prima e seconda dose: 1.132.101 ?? In at… - RegLiguria : VACCINAZIONI ANTI COVID LIGURIA 2 GENNAIO 2022 Vaccini somministrati: 2.832.963 ?? Prima e seconda dose: 1.132.101… - RCN_101 : #Calabria #covid_19 Le persone risultate positive al #Coronavirus sono + 793 rispetto a ieri. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 101

Nicola Porro

... Duchess of Grafton, died on December 3 at age. The mistress of the robes, born Ann Fortune ... The monarch visited her shortly before the- 19 pandemic forced England into lockdown and ...... poi ha dato il via libera alla quarta dose di vaccino contro ilper tutti gli over 60 dopo 4 ... per la maggior parte delle ultime due settimane la cifra ha oscillato tra 80 e 90, ieri erano. ...Dalla Svizzera, dove sono state registrate alcune morti fetali correlabili al Covid-19, arrivano notizie inquietanti e l'allarme dei medici.Con la variante Omicron, il Premer Naftali Bennet si aspetta un netto aumento dei casi: “può darsi che supereremo la soglia dei 50 mila” Israele ha atteso qualche giorno, poi ha dato il via libera all ...