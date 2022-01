ATP Cup 2022, i precedenti di Matteo Berrettini con Ugo Humbert (Di lunedì 3 gennaio 2022) Si terrà dopo il match Sinner-Rinderknech, nel cuore della prossima notte italiana a Sydney, in Australia, nell’ATP Cup 2022 di tennis, la sfida tra Matteo Berrettini (numero 7 della classifica mondiale) ed il francese Ugo Humbert (numero 35 al mondo) nel secondo singolare di Italia-Francia. Matteo Berrettini è reduce dalla sconfitta nel match d’esordio contro l’australiano Alex De Minaur, mentre il francese ha battuto a sorpresa il russo Daniil Medvedev. I precedenti sul circuito maggiore sorridono all’azzurro, che nell’unico incrocio ha vinto ai trentaduesimi degli US Open 2020 per 6-4 6-4 7-6 (6). In realtà c’è un altro precedente, riguardante il circuito Challenger e datato 2017, in cui agli ottavi a Brest fu il transalpino a spuntarla per 6-3 6-0. Il match della ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 gennaio 2022) Si terrà dopo il match Sinner-Rinderknech, nel cuore della prossima notte italiana a Sydney, in Australia, nell’ATP Cupdi tennis, la sfida tra(numero 7 della classifica mondiale) ed il francese Ugo(numero 35 al mondo) nel secondo singolare di Italia-Francia.è reduce dalla sconfitta nel match d’esordio contro l’australiano Alex De Minaur, mentre il francese ha battuto a sorpresa il russo Daniil Medvedev. Isul circuito maggiore sorridono all’azzurro, che nell’unico incrocio ha vinto ai trentaduesimi degli US Open 2020 per 6-4 6-4 7-6 (6). In realtà c’è un altro precedente, riguardante il circuito Challenger e datato 2017, in cui agli ottavi a Brest fu il transalpino a spuntarla per 6-3 6-0. Il match della ...

compiano : Eve ser la copa mafia - zazoomblog : ATP Cup 2022 i precedenti di Jannik Sinner con Arthur Rinderknech. C’è un brutto ricordo da esorcizzare -… - lyra_col : Allora a me di vincere l’atp cup sinceramente frega meno di zero perché è una competizione ridicola però se non sei… - earthlingodd1ty : non so se rimanere sveglia stanotte per guardare l’atp cup dato che devo dare tre esami e sono nella merda totale?? - EleRivo98 : @fxIsegxd Giustificazioni sul far giocare Matteo anche se è fuori forma perché è top 10 e si deve preparare agli AO… -