Spagna: Real cade a Getafe, primo ko dopo tre mesi (Di domenica 2 gennaio 2022) Comincia male il 2022 per il Real Madrid, che al ritorno in campo dopo la sosta ha subito la prima sconfitta dopo tre mesi, perdendo 1 - 0 in casa del Getafe nel primo incontro della 19/a giornata di ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 2 gennaio 2022) Comincia male il 2022 per ilMadrid, che al ritorno in campola sosta ha subito la prima sconfittatre, perdendo 1 - 0 in casa delnelincontro della 19/a giornata di ...

