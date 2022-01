Soleil Sorge contro Jessica e Gianmaria: “Il loro atteggiamento? Mi sta mandando in tilt” (Di domenica 2 gennaio 2022) Soleil Sorge contro Gianmaria e Jessica Selassié: “super lecchini davanti e poi dicono le cose alla mie spalle” Negli ultimi giorni sembrava che tra i tre gieffini Soleil Sorge, Gianmaria e Jessica Selassié il rapporto fosse migliorato. Invece qualcosa è mutato nel giro di poco tempo. Stando alle parole di Soleil che si è confidata con Barù e Davide Silvestri l’atteggiamento dei compagni non le piace. “Un altro atteggiamento che mi sta mandando in tilt che ho visto da due persone e che mi infastidisce è quello di Gianmaria e Jessica di farmi gli amici super lecchini davanti ‘amica, amica’ e poi quando pensano che non ... Leggi su 361magazine (Di domenica 2 gennaio 2022)Selassié: “super lecchini davanti e poi dicono le cose alla mie spalle” Negli ultimi giorni sembrava che tra i tre gieffiniSelassié il rapporto fosse migliorato. Invece qualcosa è mutato nel giro di poco tempo. Stando alle parole diche si è confidata con Barù e Davide Silvestri l’dei compagni non le piace. “Un altroche mi stainche ho visto da due persone e che mi infastidisce è quello didi farmi gli amici super lecchini davanti ‘amica, amica’ e poi quando pensano che non ...

