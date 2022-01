Prima pasticceria in Guida Michelin chiude a Milano (Di domenica 2 gennaio 2022) Un altro piccolo pezzo di città che se ne va: chiude dopo 51 anni di attività, a Milano, la pasticceria Supino, la Prima ad entrare nella Guida Michelin. E' noto che, nel locale in zona Papiniano, in ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 2 gennaio 2022) Un altro piccolo pezzo di città che se ne va:dopo 51 anni di attività, a, laSupino, laad entrare nella. E' noto che, nel locale in zona Papiniano, in ...

Advertising

statodelsud : Milano, chiude prima pasticceria in Guida Michelin - Pino__Merola : Milano, chiude prima pasticceria in Guida Michelin - Enzolott : RT @SkyTG24: #Milano, chiude prima pasticceria in Guida Michelin - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Prima pasticceria in Guida Michelin chiude a Milano I cannoncini riservati solo ai clienti abit… - SkyTG24 : #Milano, chiude prima pasticceria in Guida Michelin -

Ultime Notizie dalla rete : Prima pasticceria Prima pasticceria in Guida Michelin chiude a Milano Un altro piccolo pezzo di città che se ne va: chiude dopo 51 anni di attività, a Milano, la pasticceria Supino, la prima ad entrare nella Guida Michelin. E' noto che, nel locale in zona Papiniano, in via Cesare da Sesto, i famosi cannoncini grandi come il mignolo di una mano erano riservati ...

Damiano Carrara e Emiliana Martinelli premiati lucchesi dell'anno 2021 ... dove apre, insieme al fratello Massimiliano " anch'egli pasticciere " la pasticceria Carrara ... Nel 2015 Damiano partecipa come concorrente alla prima edizione del programma televisivo americano Spring ...

Prima pasticceria in Guida Michelin chiude a Milano - Cronaca Agenzia ANSA Chiude la prima pasticceria entrata nella Guida Michelin Un altro piccolo pezzo di città che se ne va: chiude dopo 51 anni di attività, a Milano, la pasticceria Supino, la prima ad entrare nella Guida Michelin. E' noto che, nel locale in zona Papiniano, in ...

Prima pasticceria in Guida Michelin chiude a Milano Un altro piccolo pezzo di città che se ne va: chiude dopo 51 anni di attività, a Milano, la pasticceria Supino, la prima ad entrare nella Guida Michelin. (ANSA) ...

Un altro piccolo pezzo di città che se ne va: chiude dopo 51 anni di attività, a Milano, laSupino, laad entrare nella Guida Michelin. E' noto che, nel locale in zona Papiniano, in via Cesare da Sesto, i famosi cannoncini grandi come il mignolo di una mano erano riservati ...... dove apre, insieme al fratello Massimiliano " anch'egli pasticciere " laCarrara ... Nel 2015 Damiano partecipa come concorrente allaedizione del programma televisivo americano Spring ...Un altro piccolo pezzo di città che se ne va: chiude dopo 51 anni di attività, a Milano, la pasticceria Supino, la prima ad entrare nella Guida Michelin. E' noto che, nel locale in zona Papiniano, in ...Un altro piccolo pezzo di città che se ne va: chiude dopo 51 anni di attività, a Milano, la pasticceria Supino, la prima ad entrare nella Guida Michelin. (ANSA) ...