Pd | Renzi | ' se pensano io sia malattia e D' Alema la cura fervidi auguri'

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "D'Alema mi ha sempre fatto la guerra da dentro e da fuori. Quando ho guidato il Pd abbiamo preso il 40 per cento, governato 17 regioni su 20 e scritto pagine importanti sui diritti, per abbassare le tasse, sul lavoro e sull'impresa con Industria 4.0. Con noi la classe operaia ha ricevuto più soldi, non solo con gli 80 euro. Per uno come D'Alema tutto ciò è una malattia. La ricetta del dottor D'Alema, chiamiamolo così, è avere il 20 per cento, stare all'opposizione in larga parte delle Regioni, fare convegni sui diritti senza approvare alcuna riforma, fare scioperi sul lavoro e scommettere su sussidi di cittadinanza. Sono due visioni opposte della vita e della politica. Se i Dem di oggi pensano che il Renzismo sia la malattia e D'Alema la cura fervidi auguri"

