Mercato Juve, Icardi e Morata legati a doppio filo (Di domenica 2 gennaio 2022) La conferma di Xavi sull'interesse del Barcellona per Alvaro Morata ha aperto la possibilità di vedere una giostra di attaccanti nel prossimo Mercato invernale. Lo stesso Morata, dopo aver sofferto per le tante voci sui nuovi possibili centravanti della Juventus (Dusan Vlahovic su tutti), adesso potrebbe addirittura sperare che Cherubini un 9 lo prenda per davvero, in modo da ottenere il via libera per la Catalogna. Tuttavia alla Continassa sono stati chiari con il giocatore nelle ultime ore: di lasciare Torino a metà stagione non se ne parla. Nel calcioMercato però, si sa non, c'è mai niente di sicuro e quindi ecco che se da una parte non c'è apertura al possibile addio di Morata, dall'altra i movimenti sotto traccia per Mauro Icardi lasciano pensare che un ...

