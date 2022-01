Iss: "Con il booster scende la percentuale dei contagi fra i sanitari" (Di domenica 2 gennaio 2022) “A seguito della somministrazione della dose booster nel personale sanitario, diminuisce la percentuale dei casi di Covid negli operatori sanitari”. E sebbene nell’ultima settimana si sia registrato un leggero aumento del numero di casi diagnosticati tra gli operatori sanitari (1.391 contro i 1.193 della settimana precedente), la percentuale di casi sul totale dei casi riportati risulta ancora in diminuzione dal 1,6% della settimana precedente al 1,4%. È quanto riporta il Report Covid esteso settimanale Iss che integra il monitoraggio settimanale. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 2 gennaio 2022) “A seguito della somministrazione della dosenel personaleo, diminuisce ladei casi di Covid negli operatori”. E sebbene nell’ultima settimana si sia registrato un leggero aumento del numero di casi diagnosticati tra gli operatori(1.391 contro i 1.193 della settimana precedente), ladi casi sul totale dei casi riportati risulta ancora in diminuzione dal 1,6% della settimana precedente al 1,4%. È quanto riporta il Report Covid esteso settimanale Iss che integra il monitoraggio settimanale.

Advertising

Ruffino_Lorenzo : Nuovi dati Iss su casi, ospedalizzazioni, TI e decessi per status vaccinale. Esempio: una persona tra i 60 e i 79… - SimoneAlliva : Il tasso di decesso nella fascia 'over 80', nel periodo dal 5 novembre al 5 dicembre scorsi, nei #novax è circa 10… - Adnkronos : Report esteso sull'andamento del #Covid in Italia: tasso ricovero per 'over-80' non vaccinati 41 volte maggiore. - AwP3R_GC : RT @CastellVonFaber: 5/ Da notare anche un cambiamento delle classi utilizzate dall'ISS che ora distinguono i vax con ciclo completo > o <… - AwP3R_GC : RT @CastellVonFaber: 1/ Ho analizzato l'ultimo bollettino dell'ISS pubblicato oggi #1gennaio 2022. I vaccinati (con almeno con 1 dose) rapp… -