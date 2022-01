Eva Grimaldi fa chiarezza sul proprio orientamento sessuale | “Io lesbica a 50 anni”

Leggi su biccy

(Di domenica 2 gennaio 2022) Evaqualche giorno fa ha raccontato a Giucas Casella come ha conosciuto Imma Battaglia, facendoanche sul. Imma, infatti, è stata la sua prima (ed unica) donna, dopo una serie d’amori falliti con gli uomini. “Io Imma l’ho conosciuta al Gay Village, stavo molto male, ero stata mollata dal mio ex marito. Ero appena ritornata dall’Africa dove ero stata un mese a fare volontariato. Io sonoperché ho sposato una donna, però a me piace Imma, non mi piacciono le donne in generale. Mi sono innamorata della persona. Lei mi ha salvato, mi ha dato sicurezza. Faccio l’amore con lei, ma è stata la mia prima volta”. Eva: “Da quando sto con Imma a me non manca niente” “A me con Imma non mi manca niente, mi sento una ...