Ecco i capi must have, per un guardaroba perfetto (Di domenica 2 gennaio 2022) Chissà quante volte vi sarete chiesti, se esistono dei capi versatili, must have in grado di completare un look e renderlo alla moda, indipendentemente dal vostro stile. Non disperate, siete nella pagina giusta!Come gli anni, anche le mode passano, ma alcuni capi sono sopravvissuti alle tendenze, a distanza di secoli.Il primo capo è il blazer, di qualsiasi colore voi preferiate, che pensate vi valorizzi o valorizi il vostro outfit. Che sia lungo o corto, poco importa. Se volete impreziosirlo e renderlo unico, una spilla gioiello farà al caso vostro. Il secondo capo sono un paio di jeans. In base al vostro fisico, potete spaziare da jeans boy-friend, a zampa, a palazzo, wide leg. Ovviamente il jeans per eccellenza è blu, ma chi ci vieta di indossarlo anche in altri colori?Il terzo capo è una t-shirt bianca o nera, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 2 gennaio 2022) Chissà quante volte vi sarete chiesti, se esistono deiversatili,in grado di completare un look e renderlo alla moda, indipendentemente dal vostro stile. Non disperate, siete nella pagina giusta!Come gli anni, anche le mode passano, ma alcunisono sopravvissuti alle tendenze, a distanza di secoli.Il primo capo è il blazer, di qualsiasi colore voi preferiate, che pensate vi valorizzi o valorizi il vostro outfit. Che sia lungo o corto, poco importa. Se volete impreziosirlo e renderlo unico, una spilla gioiello farà al caso vostro. Il secondo capo sono un paio di jeans. In base al vostro fisico, potete spaziare da jeans boy-friend, a zampa, a palazzo, wide leg. Ovviamente il jeans per eccellenza è blu, ma chi ci vieta di indossarlo anche in altri colori?Il terzo capo è una t-shirt bianca o nera, ...

Advertising

HariSel95300131 : Ecco quello che ci si aspetta dai medici su TW Non il ruolo di 'capi-fazione' - ismaele_77 : @giuliorm80 ok quindi il progetto c'era ma SECONDO TE era irrealizzabile. giusto? no perchè ero rimasto a 'non c'è… - adriana_spink : Scegliere la taglia di reggiseno più adatta alle proprie forme può risultare difficile: ecco come fare per non sbag… - winterrkenobi : @loukisstabb ecco capi, poi lei non la capisco mai quindi sembra sempre che le stiamo facendo qualche torto - Tag43_ita : Negli Usa Shein è l’app di shopping più scaricata. Battuta anche Amazon. Ma il colosso della moda low cost si è spe… -