Da Israele la speranza dopo la nuova ondata: «Con Omicron possibile l’immunità di gregge» (Di domenica 2 gennaio 2022) La variante Omicron, che ormai in Europa ha fatto decollare il numero di contagi giornalieri di diversi Paesi oltre la soglia di 100 mila, sta iniziando a imperversare anche in Israele. Il premier Naftali Bennett ha dichiarato: «La bufera è in arrivo, già in questi giorni». Il direttore generale del ministero della Salute Nachman Ash, invece, ha spiegato che l’ondata di contagi da Coronavirus potrebbe essere così estesa da far raggiungere l’immunità di gregge alla popolazione israeliana. «Il costo sarà di molte infezioni – ha detto ai microfoni di 103Fm Radio -. I numeri dovranno essere molto alti per raggiungere l’immunità di gregge, e questo è possibile». Ash ha comunque precisato che le autorità non auspicano il raggiungimento ... Leggi su open.online (Di domenica 2 gennaio 2022) La variante, che ormai in Europa ha fatto decollare il numero di contagi giornalieri di diversi Paesi oltre la soglia di 100 mila, sta iniziando a imperversare anche in. Il premier Naftali Bennett ha dichiarato: «La bufera è in arrivo, già in questi giorni». Il direttore generale del ministero della Salute Nachman Ash, invece, ha spiegato che l’di contagi da Coronavirus potrebbe essere così estesa da far raggiungeredialla popolazione israeliana. «Il costo sarà di molte infezioni – ha detto ai microfoni di 103Fm Radio -. I numeri dovranno essere molto alti per raggiungeredi, e questo è». Ash ha comunque precisato che le autorità non auspicano il raggiungimento ...

