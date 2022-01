Crema inglese super dietetica | pronta in soli10 minuti | 65 calorie!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 2 gennaio 2022) Lain 10e con solo 65Laè una di quelle preparazioni-base che può servire per molte altre ricette. Ma c’è di più: non solo si può usare per tantissimi altri dolci, ma si può gustare anche da sola, perché è già buonissima di suo, come un delizioso dolce al cucchiaio. Questa leccornia la potrete assaporare a colazione come a merenda, ma ovviamente si può anche adoperare, volendo, per farcire una torta o pucciare dei biscotti. Ma veniamo alla ricetta! Gli ingredienti Per quattro persone servono: tre tuorli d’uovo; 50 grammi di panna fresca light; 50 grammi di latte fresco intero; 30 grammi di stevia oppure 60 grammi di normale zucchero semolato; mezza bacca di ...