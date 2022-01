Turismo, per 2 imprenditori su 3 nessuna ripresa nel 1° trimestre 2022 (Di sabato 1 gennaio 2022) Per due imprese delle ricettività su tre, la ripresa dei flussi turistici non ci sarà nemmeno nel primo trimestre del 2022. E’ quanto emerge da un sondaggio condotto da AssoTurismo su oltre mille alberghi, b&b ed altre imprese della ricettività turistica e diffuso in esclusiva dall’Adnkronos. Purtroppo, la frenata delle prenotazioni delle feste, brusca ed inaspettata, nei tempi e nell’entità, si proietta anche sui primi mesi del 2022. Infatti, il 42,7% degli imprenditori intervistati è convinto che la situazione rimarrà uguale a quella dell’ultima parte del 2021 ed il 22,5% prevede addirittura un ulteriore rallentamento, solo il 35% degli imprenditori prevede una ripresa degli arrivi dei viaggiatori. Le aspettative sono abbastanza differenziate ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 1 gennaio 2022) Per due imprese delle ricettività su tre, ladei flussi turistici non ci sarà nemmeno nel primodel. E’ quanto emerge da un sondaggio condotto da Assosu oltre mille alberghi, b&b ed altre imprese della ricettività turistica e diffuso in esclusiva dall’Adnkronos. Purtroppo, la frenata delle prenotazioni delle feste, brusca ed inaspettata, nei tempi e nell’entità, si proietta anche sui primi mesi del. Infatti, il 42,7% degliintervistati è convinto che la situazione rimarrà uguale a quella dell’ultima parte del 2021 ed il 22,5% prevede addirittura un ulteriore rallentamento, solo il 35% degliprevede unadegli arrivi dei viaggiatori. Le aspettative sono abbastanza differenziate ...

