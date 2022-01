Tomaso Montanari ironizza sulle palme dietro Mattarella e il capo della comunicazione del Quirinale lo blasta (Di sabato 1 gennaio 2022) L’atteso discorso di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, poteva essere commentato o criticato a seconda delle personali convinzioni, a partire da quelle del mondo No vax per le posizioni a favore delle vaccinazioni anti Covid. Questa volta non parliamo di loro, ma dello storico d’arte Tomaso Montanari, il quale ha preferito sottolineare e commentare la “scenografia botanica”, visibile dalle finestre del Palazzo del Quirinale, senza rendersi conto di essere scivolato su una buccia di banana. «La prevalenza della palma nell’iconografia presidenziale. Il ritorno del rimosso: la repubblica delle banane che siamo… #Mattarella» scrive in un tweet l’accademico Tomaso Montanari, ponendo un riferimento storico ... Leggi su open.online (Di sabato 1 gennaio 2022) L’atteso discorso di fine anno del PresidenteRepubblica, Sergio, poteva essere commentato o criticato a seconda delle personali convinzioni, a partire da quelle del mondo No vax per le posizioni a favore delle vaccinazioni anti Covid. Questa volta non parliamo di loro, ma dello storico d’arte, il quale ha preferito sottolineare e commentare la “scenografia botanica”, visibile dalle finestre del Palazzo del, senza rendersi conto di essere scivolato su una buccia di banana. «La prevalenzapalma nell’iconografia presidenziale. Il ritorno del rimosso: la repubblica delle banane che siamo… #» scrive in un tweet l’accademico, ponendo un riferimento storico ...

