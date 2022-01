Scuola, in arrivo 102 milioni per laboratori sulla transizione ecologica (Di sabato 1 gennaio 2022) Le candidature potranno essere presentate esclusivamente online, sul portale del sito dedicato al PON "Per la Scuola" 2014 - 2020, (http://www.istruzione.it/pon/) dalle ore 12.00 del'11 gennaio 2022 ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 1 gennaio 2022) Le candidature potranno essere presentate esclusivamente online, sul portale del sito dedicato al PON "Per la" 2014 - 2020, (http://www.istruzione.it/pon/) dalle ore 12.00 del'11 gennaio 2022 ...

Advertising

infoitsalute : Nuove misure Covid per la scuola in arrivo - scioccobasitaa : @MarcelloMarino1 Senza sapere il numero di vaccinati e non che si sono presentati, questi numeri non hanno valore,… - LogisticPort : #laspezia #scuolanazionaletrasportielogistica Punto di arrivo e di partenza: si chiude con il 2021 il trentennale d… - infoitinterno : Nuove quarantene e stadi al 50% da oggi I dubbi sulla scuola. Per i vaccini in arrivo l'obbligo sul lavoro - irLemure : RT @el_marrano: Ho sognato che iniziavo un corso che era come il primo giorno di scuola, arrivo e fra i docenti c’era Trapattoni e io ero f… -