Positivo e ubriaco | minaccia l' ex compagna per vedere la figlia e picchia l' amica

Era risultatoal Covid , ma questo non gli ha impedito di violare l'isolamento per poi commettere una serie di altri reati. Un 23enne pregiudicato,, ha inveito contro l' ex compagna che gli ...Il sindaco di Genova, Marco Bucci non ha voluto fare mancare il suo augurio per un2022 a Genova e ai genovesi: 'Abbiamo obiettivi importanti da raggiungere: oltre il turismo,...alla ...ANCONA - Era risultato positivo al Covid, ma questo non gli ha impedito di violare l'isolamento per poi commettere una serie di altri reati. Un 23enne pregiudicato, ubriaco, ha inveito ...Ieri sera alle 19 uno spezzino di 50 anni aveva già festeggiato l'addio al nuovo anno con amici ed era pronto a far rientro a casa in macchina per chiudere in bellezza il 2021. (ANSA) ...