Dakar 2022, tra i quad nella Jeddah-Ha'Il si impone Manuel Andujar

L'argentino Manuel Andújar inizia al meglio la sua difesa del titolo alla Dakar 2022 conquistando il prologo odierno tra Jeddah ed Ha'Il, vincendo anche la speciale di 19 km. Il sudamericano del 7240 Team chiude in 1:10'10" e precede il transalpino Alexandre Giroud, della Yamaha Racing, secondo a 1'35", ed il cileno Giovanni Enrico (Enrico Racing Team), che completa il podio con 2'35" di ritardo. Quarta piazza per un altro cileno, Italo Pedemonte, compagno di squadra del terzo classificato, che paga 6'45" all'arrivo, medesimo distacco del ceco Tomas Kubiena, della Story Racing. Poco più indietro, a 6'50", il polacco Kamil Wisniewski, dell'Orlen Team, sesto. Lo statunitense Pablo Copetti è settimo a 7'50", ottavo il rappresentante della RAF Aleksandr Maksimov, a 7'55", nono il lituano ...

