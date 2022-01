Capodanno con i vipponi: arriva il bacio tra Gianmaria e Federica ma non è come sembra (Di sabato 1 gennaio 2022) E’ scattato il bacio tra Federica e Gianmaria, due dei concorrenti del Grande Fratello VIP 6 che ieri sera, nella notte di Capodanno, in qualche modo si sono avvicinati. Quando Federica è entrata nella casa del Grande Fratello, in molti hanno pensato che tra lei e l’Antinolfi potesse nascere qualcosa ma si è subito capito che sarà difficile. Ieri il bacio sotto il vischio, ma solo uno scherzo, nonostante le frecciate di Gianmaria e gli apprezzamenti. In questo caso sembra essere Federica a non mettere neppure in conto la possibilità di avere una storia con l’imprenditore. Ne aveva parlato anche qualche sera fa con Nathaly Caldonazzo, spiegandole che lei non ha bisogno di passare molto tempo con una persona per capire se le potrebbe ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 1 gennaio 2022) E’ scattato iltra, due dei concorrenti del Grande Fratello VIP 6 che ieri sera, nella notte di, in qualche modo si sono avvicinati. Quandoè entrata nella casa del Grande Fratello, in molti hanno pensato che tra lei e l’Antinolfi potesse nascere qualcosa ma si è subito capito che sarà difficile. Ieri ilsotto il vischio, ma solo uno scherzo, nonostante le frecciate die gli apprezzamenti. In questo casoesserea non mettere neppure in conto la possibilità di avere una storia con l’imprenditore. Ne aveva parlato anche qualche sera fa con Nathaly Caldonazzo, spiegandole che lei non ha bisogno di passare molto tempo con una persona per capire se le potrebbe ...

