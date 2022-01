Cagliari, Nandez risponde alle accuse di violenza: "Fatti inventati, sono tranquillo" (Di sabato 1 gennaio 2022) Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari, non ci sta e risponde alle accuse arrivate dall’Uruguay. Attualmente in isolamento per la positività al Coronavirus riscontrata al suo rientro in Sardegna, il calciatore della formazione... Leggi su europa.today (Di sabato 1 gennaio 2022) Nahitan, centrocampista del, non ci sta earrivate dall’Uruguay. Attualmente in isolamento per la positività al Coronavirus riscontrata al suo rientro in Sardegna, il calciatore della formazione...

Advertising

sportface2016 : +++#Cagliari, #Nandez shock: positivo al #COVID19, ma c'è anche un mandato di cattura per violenza domestica+++ - Gazzetta_it : Nandez è in volo per #Cagliari. Ma su di lui c’è un mandato di arresto in Uruguay - fattoquotidiano : Nahitan Nández, mandato d’arresto dell’Uruguay per il giocatore del Cagliari: è accusato di violenza domestica - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Nandez: 'Le accuse contro di me sono false, ho depositato una denuncia' - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Il centrocampista uruguaiano del Cagliari è nei guai ?????? #SerieA | #Cagliari | #Nandez -