Botti di Capodanno | feriti gravi a Taranto e Ascoli | neonato ustionato a Sarno

(Di sabato 1 gennaio 2022), divieti ignorati in quasi tutt'Italia, così come gli appelli degli animalisti: in attesa di conoscere quante multe sono state effettuate dalle forze dell'ordine per...

Advertising

ciropellegrino : #Napoli , ferito al petto da proiettile vagante mentre era fuori casa a fumare una sigaretta. Probabile colpo di pi… - gualtierieurope : Ho firmato l’ordinanza che vieta i botti di #Capodanno a #Roma. Tuteliamo così l’incolumità degli adulti e soprattu… - StefanoGuerrera : ma poi possiamo dirlo che i botti di capodanno sono proprio da sfigati? - SkyTG24 : Botti Capodanno, #Salerno: 3 feriti. A fuoco tenda, incendio in palazzo - MattiaMoros : RT @mr_meco: Durante l’esibizione dei Cugini di Campagna il mio cane mi ha supplicato di sparare i botti #LAnnoCheVerrà #Capodanno #31dice… -

Ultime Notizie dalla rete : Botti Capodanno

Otto feriti a Napoli e provincia, in provincia di Ascoli Piceno un ragazza è rimasto gravemente ferito così come a Taranto un uomo rischia di perdere una ....push({}); Sono 9 le persone ferite per lo scoppio dei '' di2022 tra Napoli e provincia . Quattro le persone ferite in città, due delle quali sono state portate all'ospedale Cardarelli, una al Vecchio Pellegrini e una al Fatebenefratelli; ...Un bambino di 12 anni è stato ucciso ed un coetaneo è rimasto ferito in seguito allo scoppio di un fuoco d'artificio rudimentale. La tragedia è avvenuta in Olanda, ...Il bilancio dei feriti dei botti di Capodanno: ferito gravemente un ragazzo ad Ascoli Piceno, in Puglia mano frantumata ad un uomo a Taranto da ...