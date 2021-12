Tessera di libera circolazione, ecco chi può richiederla (Di sabato 1 gennaio 2022) ROMA – La Tessera di libera circolazione consente alle persone con disabilità di viaggiare gratis sugli autobus regionali e sui treni interregionali in seconda classe. Possono richiederla le persone con invalidità civile, inabilità, invalidi del lavoro, con percentuale dal 74 al 100%; mutilati o invalidi per servizio; ciechi totali o parziali (con residuo visivo non L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Esenzione ticket 2019: per reddito, patologia, invalidità Aumento pensioni invalidità civile 2020 inps redditi bassi Determinazione del reddito per l’invalidità civile: novità! Spese mediche e di assistenza specifica dei disabili Limite ordinamentale dipendenti pubblici invalidi Disability card: come funziona, ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 1 gennaio 2022) ROMA – Ladiconsente alle persone con disabilità di viaggiare gratis sugli autobus regionali e sui treni interregionali in seconda classe. Possonole persone con invalidità civile, inabilità, invalidi del lavoro, con percentuale dal 74 al 100%; mutilati o invalidi per servizio; ciechi totali o parziali (con residuo visivo non L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Esenzione ticket 2019: per reddito, patologia, invalidità Aumento pensioni invalidità civile 2020 inps redditi bassi Determinazione del reddito per l’invalidità civile: novità! Spese mediche e di assistenza specifica dei disabili Limite ordinamentale dipendenti pubblici invalidi Disability card: come funziona, ...

Validità delle tessere di libera circolazione per il 2022 posticipata alla fine di marzo ... aggiunge: 'La Regione ha fatto bene a prorogare le tessere di libera circolazione fino a tutto ... Chi non possiede la tessera potrà comunque richiederla al nostro ufficio disabili, contattando il ...

