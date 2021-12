Taranto | cozze in mar Piccolo | sequestro di centinaia di filari Guardia costiera

Advertising

NoiNotizie : #Taranto: cozze in mar Piccolo, sequestro di centinaia di filari - apavo75 : RT @ardigiorgio: Stamattina La guardia costiera ha dato esecuzione al provvedimento di sequestro preventivo emesso dalla Procura di #Tarant… - brumas00 : RT @ardigiorgio: Stamattina La guardia costiera ha dato esecuzione al provvedimento di sequestro preventivo emesso dalla Procura di #Tarant… - massimomarzani : RT @ardigiorgio: Stamattina La guardia costiera ha dato esecuzione al provvedimento di sequestro preventivo emesso dalla Procura di #Tarant… - mazzarellantoni : RT @ardigiorgio: Stamattina La guardia costiera ha dato esecuzione al provvedimento di sequestro preventivo emesso dalla Procura di #Tarant… -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto cozze

Sequestro ad opera della Guardia costiera. Nel primo seno del mar Piccolo, area di circa un milione di metri quadrati, il provvedimento riguardante centinaia di filari. Irregolarità in tema di ...Coltivazioni diabusive su aree per più di un milione di metri quadri sono state sequestrate dalla guardia costiera di. Gli impianti irregolari - a cui sono stati posti i sigilli - sono posizionati nel ...Un 32enne incensurato denunciato dalla Polizia Due quintali e mezzo di “botti di Capodanno”: è quanto sequestrato nell’ultima operazione in ordine di tempo della Questura di Taranto. In pieno centro c ...La Guardia Costiera sequestra impianti abusivi di mitili. Dopo le attività condotte lo scorso 18 ottobre con l’ausilio di Nave “Dattilo”, ieri mattina la Guardia Costiera di Taranto, sotto il coordina ...