Quirinale | D' Alema | ' torni sovranità della politica | anche con un compromesso'

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - Per l'elezione del presidenteRepubblica "bisogna fare in modo che venga fuori una soluzione che riapra il campose con un". Lo ha detto Massimo D'nello scambio di auguri di fine anno di Articolo 1. "Dobbiamo riguadagnare il terrenodemocrazia, a partire dalla elezione del capo dello Stato", ha sollecitato l'ex premier.

Massimo D'per il quale è il momento di eleggerla e Giuseppe Conte che la vedrebbe bene al. La chiedono le parlamentari, le rappresentanti delle istituzioni, le sindacaliste, le ...... i vari scenari dello scacchiereCorsa al, Berlusconi ad un bivio: candidarsi o ... palla al centro, elezioni, governo Prodi , poi D'in cabina di bombardiere sulla Serbia, poi ...Roma, 31 dic (Adnkronos) - "L'idea che il presidente del Consiglio si auto elegge capo dello Stato e nomina un altro funzionario del ministero del Tesoro al suo posto mi sembra una prospettiva non ade ...Roma, 31 dic. (Adnkronos) - Per l'elezione del presidente della Repubblica "bisogna fare in modo che venga fuori una soluzione che riapra il campo della politica, della sovranità della ...