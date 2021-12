(Di venerdì 31 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na)- Il contagio in un solo giorno acolpisce 205 persone, un record negativo che non è mai stato toccato in città, neanche nei momenti critici dell’isolamento nel corso del 2020. Purtroppo si registra anche un’altra vittima del coronavirus che porta il totale dei decessi a 106 dall’inizio della pandemia, come ha informato nel bollettino giornaliero il sindaco, Vincenzo Figliolia, nella sua pagina Facebook. Nelle ultime 24 ore asono stati analizzati 1563 tamponi, ed anche questo è record, con il numero totale delle persone contagiate che raggiunge8146 dall’inizio dell’epidemia. Nell’ultima giornata, inoltre, sono state registrate 15 guarigioni definitive che portano il totale dei guariti a 6914. Al momento il numero dei contagiati in città si è ...

Advertising

anteprima24 : ** #Pozzuoli, covid: superata quota duecento #Positivi in 24 ore ** - Pozzuoli21 : #COVID19 #pozzuoli #morti #contagi COVID A POZZUOLI/ Un’altra vittima e 205 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore… - anteprima24 : ** #Covid, nuovo record di contagi a #Pozzuoli ** - Pozzuoli21 : #pozzuoli #covid #tamponi #code #palasport #monterusciello #drone VIDEO/ Monterusciello, corsa ai tamponi: la fila… - CronacaFlegrea : POZZUOLI/ Continua il servizio di raccolta rifiuti domiciliare per i cittadini positivi al Covid-19 -

Ultime Notizie dalla rete : Pozzuoli covid

Area flegrea, contagi e code per i tamponi I contagi per il19 araggiungono una nuova cifra record di 147 persone colpite dal virus nelle ultime 24 ore riscontrate in 1426 tamponi ......dei contratti almeno fino a fine marzo per i 50mila insegnanti e addetti del 'contingente' ... docente di Lingua spagnola, Napoli Andrea Buonaiuto, docente di Storia e Filosofia,Laura ...Scarsità di risorse sanitarie e inefficienza della loro gestione, a gonfiare la domanda è stato lo stesso governo. Il paradosso dei medici di base: i test forniti loro non sono validi per il green pas ...Oggi sono positivi quasi 10 tamponi ogni 100 processati (9,9%). I ricoverati sono 692. Caserta, il virus contagia di più i giovani e il sindaco limita brindisi in piazza e movida. Asl Napoli3, «diplom ...