Perché la variante Omicron è meno aggressiva della Delta: gli studi preliminari su danni ai polmoni e decessi (Di venerdì 31 dicembre 2021) La scienza continua a studiare la variante Omicron con l’obiettivo di riuscire a combatterla meglio e vincerla al più presto. Una serie di nuove ricerche su animali da laboratorio e tessuti umani riportata dal New York Times sta fornendo i primi indizi sul Perché la nuova mutazione di Covid-19 sembrerebbe causare una malattia dai sintomi più lievi rispetto ai genomi precedenti. Alcuni dati arrivano dall’Istituto di sanità di Berlino. Qui il biologo computazionale Roland Eils parla di una malattia che si manifesta principalmente nel sistema respiratorio superiore: e quindi naso, gola e trachea. Omicron sembrerebbe dunque creare molti meno danni ai polmoni, dove le varianti precedenti hanno spesso causato cicatrici e gravi difficoltà respiratorie. I ... Leggi su open.online (Di venerdì 31 dicembre 2021) La scienza continua aare lacon l’obiettivo di riuscire a combatterla meglio e vincerla al più presto. Una serie di nuove ricerche su animali da laboratorio e tessuti umani riportata dal New York Times sta fornendo i primi indizi sulla nuova mutazione di Covid-19 sembrerebbe causare una malattia dai sintomi più lievi rispetto ai genomi precedenti. Alcuni dati arrivano dall’Istituto di sanità di Berlino. Qui il biologo computazionale Roland Eils parla di una malattia che si manifesta principalmente nel sistema respiratorio superiore: e quindi naso, gola e trachea.sembrerebbe dunque creare moltiai, dove le varianti precedenti hanno spesso causato cicatrici e gravi difficoltà respiratorie. I ...

